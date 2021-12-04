民眾實際體驗水保相關教具教材，透過活潑生動方式傳達水保觀念。（水土保持局南投分局提供／盧金足台中傳真）

水土保持局南投分局4日將水土保持戶外教室化身為草地音樂會。（水土保持局南投分局提供／盧金足台中傳真）

水土保持能保護家園，永續生態，為讓民眾寓教於樂，從生活中了解水土保持，水土保持局南投分局4日將水土保持戶外教室化身為草地音樂會，融入小型農村市集及音樂饗宴，推廣戶外教室設施，民眾走進戶外教室，體驗水保教具教材，水土知識不只侷限於書本當中。

水土保持局南投分局祕書陳存凱表示，水土保持是台灣很重要的一個課題，透過水土保持戶外教室舉辦活動，讓民眾可以看到富有教育意義之處，休閒散步踏青之外，也能學習水土保持防治工法及水保相關重要的植生。

水土保持局南投分局為推廣水土保持知識，建立永保水土的觀念，特別在草屯風水坪設置「水土保持戶外教室」，是全國最完整的防治工程設施；園區面積廣達9.1公頃，分為草坪活動區、教學教室、植物大觀園及休閒遊憩區等，是一處兼具教學、生態、教育、休閒的教學園區。

「參與活動的民眾，可以聽音樂度過優閒的午後時光」，水土保持局南投分局說，周末假日很多親子來逛在地的農村市集產品，水保志工們熱心為民眾導覽解說戶外教室各項工法，更能實際體驗水保相關教具教材，透過活潑生動方式傳達水保觀念。

風水坪水土保持戶外教室搖身一變成為草地音樂會的場地，融入小型農村市集以及音樂饗宴，海島美聲感受大自然的呼喚，音樂饗宴力邀台灣三線琴大師「曾建裕Kenyu」及「加一吉他」樂團親臨現場演奏。

曾建裕Kenyu是日本第一位獲得三線琴多項大獎的台灣人，也是夏川里美來台舉辦演唱會，由他擔任專屬三線琴樂手，透過現代、民族樂器共同演繹出海風樂團的海島音樂。

透過加一樂團手中的愛琴，轉化成充滿能量的音符，用熱情灌注的音樂喚起大家尊重大自然，愛護家人、守護家園的純粹意念。

後疫情時代，民眾走出宅在家防疫的緊張時期，水土保持局南投分局推動水土觀念推陳出新，以創意帶動民眾的關注力，讓民眾透過島歌的聆聽，喚起對於土地、大自然環境的守護，感受這個世界的故事。

水土保持局南投分局強調，豐富多元的體驗活動，除了有美妙的音樂饗宴外，現場準備豐富的水保體驗闖關活動及有趣的揉茶、職人小廚師等多元的DIY。

設計趣味闖關活動讓民眾學習「山坡上的水保知識」，還有南投縣在地特色「農萊市集」、現烤的雞蛋糕、Pizza等，親子陶醉草地上的音符，享受美食、咖啡等特色農村下午茶點。

南投分局所設計的水保教具教材讓大小朋友們可以在遊戲中快樂地遊玩外，在遊戲中學習多元的水土保持知識，達到寓教於樂的效果。