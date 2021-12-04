桃園市警察局蘆竹分局12月4日下午，舉辦「未來警探」小小警察體驗營活動。活動當中結合了交通安全、犯罪預防及婦幼宣導，以密室逃脫的遊戲為主軸，以及VR實境遊戲和互動解謎等多道關卡，讓孩子們逐一體驗，感受闖關的樂趣與成就，也深入了解警察的工作及建立基本的交通、婦幼安全，和犯罪預防的觀念，寓教於樂。

桃園市警察局蘆竹分局12月4日下午，舉辦「未來警探」小小警察體驗營活動。（警方提供）

本次活動60名小朋友參加，現場換裝等比例縮小的警察制服，扮演起小小警察，個個有模有樣的，十分可愛。參與的學童們需發揮團隊合作精神，進行腦力激盪，在有限的時間內，完成20道案件解謎闖關任務，並可利用「VR實境模擬」進行虛擬射擊，體驗員警平時勤務的未知與緊張，臨場感十足，達成各項關卡後，孩童們就是110年的「未來警探」。

現場活動也播放「數位性別暴力」、「交通安全」等主題宣導影片，讓學童思考並建立正確的觀念，一起杜絕「數位性別暴力」，最有趣的是，此次活動採用「VR實境模擬」進行虛擬射擊，透過新型態的實境遊戲與互動解謎進行密室逃脫，讓孩子在瞬息萬變的勤務過程中，學習如何能機警的做出正確判斷及反應，並善用團隊的力量，進行腦力激盪解開謎團。同時也透過AR擴增實境技術，讓孩童檢視車輛內輪差的視覺死角，建立其交通安全觀念，此次活動堪稱是非常難得的體驗。

蘆竹分局分局長陳清華表示，正確的交通、婦幼安全以及犯罪預防宣導觀念，必須從小紮根，希望藉由此次活動，以寓教於樂的方式，除了能讓小朋友體驗警察工作的辛勞，並透過警察職業角色扮演和模擬工作情境，從小輕鬆學習自我保護及犯罪預防的基本知識。