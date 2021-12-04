2022年即將到來，辦公桌或書桌上想換成什麼「風景」，銀行每年都在各分行致贈客戶桌曆、日誌等小物，在新冠肺炎疫情仍舊困擾全球時，中信銀行今年以大紅封面加上創意布畫的「綻放希望」，作為桌曆主題，期望即使疫情衝擊，仍可以正面積極態度迎向來年。國泰世華銀行則以松竹梅等12幅油畫花窗，呈現「尋光。探見豐彩」。

富邦金則是以12位國際藝術家的畫作，擘畫出「平添色彩的國際地平線」；台新銀行則是有台新30與Richart世界任意門兩款桌曆，一是以30的各種姿態結合台新銀金融商品、藝文公益等各式圖樣呈現12個月；另一則是以台新數位代言人可愛狗狗Richart，介紹12國民俗節慶，緩解大家仍無法自由出國旅行的苦悶。

華南銀行2022年的桌曆，是以登山愛好者攝影作品呈現「戀戀山岳」，以台灣特殊又美好的山林景色，代表每一個月份。渣打銀行則是將桌曆結合公益，邀勵馨基金會、世界展望會、台北市視障家長協會等一起創造，如推出訴求綠色生態系平衡的「森森不息」桌曆等。

台灣民眾喜歡用銀行送的桌曆、日誌、年曆等，希望新的一年亦沾沾銀行金庫的財氣，且銀行官版桌曆等印製都相當精美，甚至極有藝術氣息。

如富邦金即表示，為了讓藝術更貼近生活，落實企業結合藝術的實踐方案，2003年起由富邦藝術基金會擔綱，設計金控一致對外禮贈的「企業年品」。其中，「中國年生肖」是歷年最受海內外喜愛的主題，生肖傳達對中國年的回應，不僅反映文化背景，更代表年節對於華人的意義。且這些藝術作品透過富邦企業客戶網絡，讓創作有機會以不同姿態與人見面，讓更多人看見。

中信銀亦表示近年都是用台灣本土知名藝術家的作品作年曆，為台灣藝術盡一份心力，2022年選用83歲藝術家凌渝英的作品，其為亞洲第一位創意布畫藝術家，從小熱愛繪畫，自上個世紀80年代起以各色碎布為材料製作布畫，被譽為「點石成金」，布畫作品已經在世界各地展出80多次，其中40多次為單獨舉辦個展。

國泰世華銀亦常以國泰世華銀行基金會收錄台灣知名藝術家作品，製成充滿藝術氣息，質感精細的桌曆，2022年是以六位台灣本土藝術家的畫作，即蘇憲法、楊永福、林政伯、葉繁榮、李正郎、林榮等，分別以松、竹、梅等具有美好寓意的花紋，精心設計出12款扉頁花窗，翻開每個月份，都能感受「一花一世界，一窗一風景」的深意。