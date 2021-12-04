今年25歲的東京電視台女主播田中瞳(田中ひとみ)，日前在播報相關新聞時當著鏡頭大吃鳳梨，超萌影片在網路上瘋傳，讓她的知名度跨國際傳播，被封為「日本第一可愛主播」，深獲觀眾喜愛，但男粉絲可能要心碎了，田中瞳被爆秘戀，且疑似已跟男友同居，男方身分曝光後，惹來網路上一片哀嚎。

田中瞳雖然年紀輕輕，但已經是所屬電視台的當家主播，平時工作非常忙碌，但看來她還是能抽出時間醞釀愛情，據日本《FRIDAY》雜誌報導，上個月中旬，拍到田中瞳的香閨有意外訪客，一名男性坐計程車到她家的位置，並熟門熟路進去了屋內。

就在陌生男子自行拿鑰匙開門進入房內不久，田中瞳晚一步回來，但她不是拿出鑰匙開門，而按了自己家的電鈴請裡面的人開門，依此推測他們是住在一個屋簷下的關係，不僅如此，之後又目擊一對中年夫婦來訪，疑似是男方的雙親，幫忙於工作的小倆口準備餐點，已發展到連家長都知道他們同居，也足見田中瞳很得長輩疼愛。

另有報導指出，有知情人士透露了男方身分，他是跟田中瞳同期進公司的同事，兩人都喜歡戶外運動，平常就會在公司會一起吃飯，在去年進入戀愛關係，因為工作忙碌沒空約會，才在今年7月開始同居生活，田中瞳戀愛的消息很快成了日本各媒體的頭條新聞，對此，東京電視台表示員工私事一概不回應，網路上則是出現悲鳴哀號聲浪，直呼「被打擊到了」、「是要結婚了嗎？」