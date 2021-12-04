有些人面對心儀對象，因為過於害羞，經常愛在心裡口難開，但也有些人面對感情很衝、很勇敢，只是偶爾也會遇到挫敗的時候，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座男不喜歡女人太主動，因此面對他們一定要學會欲擒故縱，否則容易讓對方越來越反感。

射手座：

射手男在愛情中相當反骨，倒追他們的，他們反而看不上眼，甚至有點不屑一顧，唯獨對他們愛理不睬的對象，更能激起他們的狩獵慾望，想方設法討好對方，就為了博得佳人好感。因此若是喜歡射手男，千萬不能太過主動，而是要靠智取，創造機會讓射手男誤以為自己擁有主控權。

處女座：

處女男待人處事溫和有禮，但其實這一切只是假象，他們骨子裡是大男人主義，雖然不排斥稍微給點暗示的女性，但是對於太過主動熱情的女性非常反感，會覺得對方不是好女孩。至於他們擇偶的標準，不外乎是溫柔體貼、懂事矜持、看上去比較大家閨秀的女性，太過外向的另一半，反而會讓處女男沒有安全感。

白羊座：

白羊男天生傲骨，對於自動送上門的異性總是興致缺缺，反倒是越有挑戰性的女人越能激起他們的征服慾望，也會更佳珍惜。其實白羊男有點大男人主義，所以女性的被動和矜持，往往能給白羊男表現的機會，若是對方太過主動，就容易讓白羊男在感情中沒有成就感。