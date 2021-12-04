民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴後，扯出綠營網軍內鬥，「台獨機關槍」李柏璋遭起底用Crazywinnie沒品維尼帳號在PTT發文，試圖洗白林秉樞，因胞妹陳怡珍曾雇用李柏璋當公費助理，自認衰捲入網軍事件的立委陳亭妃今天也喊話司法趕快調查，事情就會清楚了。

民進黨中央舉辦「Women政進步向妳報進度」巡迴座談會，壓軸場今天下午在台南登場。立委陳亭妃下午到場宣講公投4個不同意的理念，被問到捲入李柏璋網軍事件時，她說，李柏璋去年9月、10月就離開團隊了，當時本來請他來經營臉書，但一直有很多關於他的爭議，詢問本人，他都否認，後來就請他離開。

她也喊話，檢調趕快調查清楚，到底箇中是什麼狀況，事實就會很清楚，整件事情也不用再像潑糞一樣了。

至於李柏璋曾多次在網路帶風向，陳亭妃說，自己跟陳怡珍完全不知情。她說，當初請李柏璋當公費助理，「如果要他當網軍，會這麼笨還報他當公費助理嗎？」她說，當初覺得李柏璋是有政治敏感度的人，年輕人要給他一個機會，可是，陸續傳出很多傳言、爭議，詢問李，他都辯稱不是，但是與不是真的很難判定，只好請他離開。