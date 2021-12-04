AZ+高端混打結果出爐！長庚醫院今公布100人臨床試驗結果，發現混打AZ+高端的中和抗體效價在接種後10天、28天都是2劑AZ組的2倍以上，而B細胞、T細胞反應也顯著上升。值得關注的是，長庚醫院將試驗對象以不同間隔區分，發現間隔4-6周的效果是8-10周的約2倍。混打試驗計畫主持人陳志榮表示，這項試驗顯示，混打AZ+高端是可行的策略。

「AZ-高端」對「AZ-AZ」中和抗體比較圖。（圖/長庚醫院提供）

長庚醫院數月前展開混打試驗，以100名20-70歲，曾接種1劑AZ疫苗者為對象，隨機分派接種AZ疫苗、高端疫苗，設計4-6周、8-10周2種間隔，並在接種第0、10、28、56、168天測試抗體、免疫反應。

研究發現，混打組的中和抗體效價較2劑AZ組高，混打組在接種後第10天，中和抗體效價大約是2劑AZ組的2.8倍。到了接種後第28天，混打組的效價仍顯著優於2劑AZ組，約為2.1倍。

經偵測周邊血液，會分泌特異性抗體的B細胞數目，發現在第2劑後第10天，混打組所生成的「棘蛋白特異性抗體分泌B細胞」反應顯著上升，約為2劑AZ組的2-3倍。在第2劑後10天與28天，混打組所生成的「棘蛋白特異性T細胞」反應，也顯著較2劑AZ組強。 另研究人員也發現，接種AZ後間隔4-6周再混打，是8-10周的約2倍，為此次研究的重要發現。

陳志榮表示，混打AZ與高端疫苗，不論血清抗體生成性，或細胞免疫反應，都優於2劑AZ，混打AZ與高端是可行的疫苗應用策略，實際施打時，建議盡量在間隔4-6周內混打，可取得較佳的抗體反應。

此外，長庚醫院也針對3月31日起接種疫苗的683名員工進行分析，這些員工中，有364人接種2劑AZ疫苗、207人接種AZ+莫德納、112人接種2劑莫德納。研究人員發現，混打莫德納的效果幾乎等同2劑莫德納。

陳志榮表示，台大混打AZ+莫德納的研究顯示，接種間隔8周的效果比4周好，不過長庚此次除了2人在間隔9周接種外，其餘都是10周以後，發現接種間隔越長，抗體將降低。經區分12周以前及以後，也呈顯著差異。他建議民眾混打疫苗不要隔太久，8-10也許是好的選擇。