高雄某長照中心林姓女護理師主任為了避免76歲中風黃姓老翁進食風險，特地交代外包餐飲廠商改送「絞食餐」（絞碎食物），沒想到隔天黃翁竟就吃到整塊油豆腐噎住窒息，送醫搶救不治，家屬不滿提告。高雄地院調查，林女難以證明已替黃翁改餐，有過失責任，依過失致死罪判林女1年，可上訴。

黃翁2017年8月入住該長照養護中心，患有高血壓、糖尿病、中風癱瘓及失智症，只能吃絞碎或流質食物，無法吃正常餐。林女2017年12月1日到職，接手照護黃翁，第一天上班的她中午就發現黃翁沒牙齒、戴假牙，吃飯速度太快，為了避免進食噎住的風險，林女特地將其餐點改為「絞食餐」。

沒想到，隔天中餐時間，黃翁進食後突然昏迷，林女當下立即急救並報案將黃翁送醫，黃翁到院急救食後一度恢復生命跡象，但仍意識昏迷呈植物人狀態，2018年1月20日因內出血導致低血容積休克死亡。家屬質疑中心及林女照顧不慎，導致黃翁進食噎住窒息不治，提出告訴。

法官調閱醫院病歷，發現黃翁在急救時，口中留有一塊7至8公分直徑的豆腐，氣管內也有食物碎片。

林女辯稱，到職第一天就將黃翁餐食改為絞食餐，隔天確認黃翁的餐點已更改，不可能吃到油豆腐，懷疑黃翁外出做復健食、自己在外面私自吃了油豆腐，CPR時才將油豆腐擠回口腔，並非黃翁吃到正常餐。

但法醫認為，中風過的黃翁不可能吞進這麼大塊油豆腐，也不可能因為CPR將油豆腐從胃裡擠回口腔，判定老翁進食食吃到油豆腐導致窒息。

法官查出，該中心依住民需求，提供正常餐、灌食餐、絞食餐三種選擇。當護理人員擔心住民進食可能發生意外時，應先更改餐點觀察3天。林女雖提出更改申請，但護理紀錄卻查無更改紀錄。黃翁吃到正常餐導致窒息，林女仍應負過失不純正不作為犯之責，審酌中心、林女及家屬尚未和解，中心無處置不當責任，最後判林女1年，可上訴。