台北市立大學副教授林雍智、台灣玩具圖書館協會協會理事長葉國芳、社會局張錦麗（右起）參與新北市木育玩具嘉年華活動揭幕。（新北市社會局提供）

一隻高100公分、重達45公斤的「恐龍水車」，今為新北市木育玩具嘉年華活動揭開序幕，當小朋友用木球餵食牠，牠的肚子會發出咕嚕咕嚕聲，轉動肚子裡的水車，格外有趣，新北玩具銀行開放命名，包含咕嚕嚕龍、好餓好餓小恐龍（餓餓龍）、玩聚龍、轉吧~龍之助等，歡迎民眾上粉絲專頁投票，命名結果將於17日活動截止後公布。

新北市社會局表示，「恐龍水車」是由青年文創工作者張宇文所創作，他的木質存錢筒彈珠檯曾獲第一屆木育玩具冠軍；另件「心投意合」大型環保教育遊具，曾在美國猶他州達文西博物館展出。

張宇文表示，因從小受牧師父親影響，熱愛國學和木頭，加上後來唸機械設計，因此將所學融入木育玩具的創作，他曾在故宮博物院文創行銷處服務，也是教育部3D列印校園巡迴講師。

張宇文說，「恐龍水車」是由新北市ivoting平台上千名市民共同票選出玩法，經由9位小朋友發想造型，然後由他開始設計，再委由在地職人老師傅按設計圖製作，裡外共使用松木、烏心木和胡桃木等3種木頭，完全用黏合技術完成，並刨倒邊角，因此非常圓潤，又能發出原木香氣，也展現世代共融的創作理念。

社會局長張錦麗表示，玩具銀行一年可回收超過20公噸的二手玩具，其中有一半是小汽車和公仔，這些玩具超過9成由塑膠製成，相當不環保，因此市府與台灣玩具圖書館協會從2016年發起「金趣咪獎」木育玩具創作競賽，提供各年齡層的分享自創的木育玩具。

木育玩具嘉年華今由張錦麗、協會理事長葉國芳、推廣木育玩具的台北市立大學副教授林雍智等人共同揭幕，並透過視訊邀請日本名古屋中村玩具圖書館理事長高村豐連線介紹木育玩具運用。同時5日起於YOUTUBE頻道上輪流播放10部木育玩具創作精采影片和故事，並開放恐龍新遊具票選命名。

相關訊息請上新北玩具銀行官網 http：／／toybank.ntpc.gov.tw／toybank／ 及臉書粉絲專頁查詢。