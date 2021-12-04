民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴案風暴擴大，網軍李柏璋以PTT帳號「Crazywinnie(沒品維尼)」企圖幫施暴的林秉樞洗白，反遭PTT版主祭重懲禁言10年，並且也遭到網友們起底。

台南地檢署證實手上起碼偵辦3案與李柏璋有關。包括他遭台南市議員謝財旺提告妨害名譽案，5月即因他傳喚未到發動拘提，因他被通緝先遭新北地檢署拘提到案，才暫停行動。

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