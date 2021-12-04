警政署長陳家欽到各縣市與基層員警座談時，接獲許多基層反映每年要處理200多萬件司法文書寄存工作，造成龐大負擔，經行政院開會協商，司法院3日通過民事訴訟法修法草案，將送立法院審查，未來司法文書可寄存在郵局，以減輕員警負擔，民眾領取也更加便利。

警方表示，目前法院、地檢署多數司法文書都交由郵務機構送達，但民眾未收領的司法文書，因民事訴訟法規定，刑事訴訟法也準用，未能送達者僅能寄存於派出所，造成員警需耗費大量時間登記、編號及核對受領人身分，排擠維護治安能量，且民眾收領司法文書只能到派出所，實有所不便，故警政署多次建議修法，增列得寄存於郵務機構。

警方說，考量民眾工作及生活型態轉變，郵局已普及各地區，假日也多有開設可便利民眾取件，應可將寄存送達處所增列郵局。有鑑於此，行政院去年2月召開會議研商，並建議司法院修正民事訴訟法第138條，參照行政訴訟法第73條，對於司法文書寄存送達納入如是以郵務人員為送達人，得將文書寄存於附近郵務機構的規定。