南投縣運動會4日點燃聖火，舉辦為期4天的賽事。（廖志晃攝）

南投縣運動會4日起，舉辦為期4天的賽事。（廖志晃攝）

營北國中舞龍隊，在南投縣運動會演出。（廖志晃攝）

南投縣第69屆運動會，4日在體育場揭幕，全縣共有1萬1365名選手及教練，在縣內28處場地，進行36項競賽，在體育盛會中挑戰自我；南投縣長林明溱表示，明年1月起，縣立體育場將投入5000萬元，進行跑道及相關設施改善，敬請民眾體諒。

林明溱表示，全縣運動會競賽項目包括一般競賽、適性體育運動競賽、公務人員競賽、教職員工競賽等，感謝各相關單位協助辦理，他也鼓勵大家多運動，因為保持身體健康最重要。

南投縣代表隊今年在全國3大運動賽事成績耀眼，全國中等學校運動會，獲33金、20銀、23銅（全國第6名）；全國原住民族運動會獲16金、15銀、17銅（全國第5名）；全國運動會獲12金、15銀、14銅（全國第8名大會獎、六都外第2名），在全國運動會場上大放異彩，也為南投縣運動史寫下新紀錄。開幕典禮時，也邀請參與全國運動會績優教練及選手，在大會中接受表揚，與縣民分享榮耀。

今年運動會，延續米食暨農特產品嘗推廣活動，由縣內各鄉鎮市農會提供地方特色美食與農特產，但因防疫考量，今年未發放兌換餐券，改由各單位直接領回享用。

南投縣運動會自4日起至7日止，為期4天，體育場4日舉辦公務人員、教職員運動賽事；5日至6日則以田徑競賽為主，其他競賽項目，分別在縣內27處場館進行。

今年縣運總錦標以《頂峰》為名，寓意得獎選手力爭上游，獨占鰲頭，在各項競賽突破紀錄、屢創佳績，也歡迎大家到各競賽場地，為參賽選手加油打氣。