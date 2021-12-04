陷棄養潮？嘉義山區比特犬流竄 3隻護果園忠犬慘遭咬死

屏東縣才傳出3歲男童遭比特犬攻擊傷重不治，嘉義縣竹崎鄉山區也傳守護果園的忠犬被比特犬咬死，且數量還多達3隻，嘉義縣家畜疾病防治所從果園主人拍攝影片發現，咬死同類的比特犬脖子上有頸圈，疑遭人棄養，因地緣廣大，比特犬行蹤不明，家畜所已擺放誘捕籠，希望能抓到這隻被主人殘忍拋棄的比特犬。

嘉縣家畜疾病防治所長林珮如表示，約2周前有竹崎民眾通報，表示自家養來看守果園的小狗被咬死，一查發現竟是比特犬所為，因行凶的比特犬近期才出現，懷疑是被人棄養，進一步比對時間，疑似是農委會公告比特犬自明年3月1日起為「指定禁止飼養或輸入之動物」後，這隻流落山區的比特犬就被棄養，讓林珮如直呼可惡。

林珮如說，嘉義縣犬隻繁殖業者共26家，依照目前訪查情形及查詢寵登系統內顯示皆未繁殖比特犬，另今年因民眾通報，分別在太保、梅山、六腳、大林精準捕捉4隻比特犬，全數收容在流浪犬中途之家，呼籲民眾如有飼養比特犬，需主動通報。