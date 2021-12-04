美國財政部每半年發布一次的匯率報告，雖然台灣還是三項標準均符合，未降為二項，但仍僅列「加強觀察名單」，並未直接列入匯率 操縱國。

央行表示，這次美國財政部公布的匯率報告，檢視期間為去年下半年及今年上半年，並未將任何主要貿易對手國列為匯率操縱國。 台灣雖觸及三項美方檢視標準，但與今年4月的匯率報告（檢視期間為去年全年）相同，並未被列為匯率操縱國。

美方報告指出，並無證據顯示台灣匯率政策有「阻礙國際收支有效調節」或「獲取不公平貿易優勢」等情形 ，未來雙方仍將續就匯率議題進行密切磋商。

央行強調，今年以來央行已與美國財政部舉行多次磋商，主要就台美雙邊貿易及匯率議題，向美方表達我方立場。長期以來我國與美國存在緊密且互利的雙邊貿易關係，並為科技供應鏈的重要夥伴，央行與美國財政部溝通管道順暢，未來雙方將在良好的互動基礎上，持續就相關議題進行溝通。