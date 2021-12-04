飯店業在疫情衝擊之下，也不忘進行善舉為需要的族群送暖來拋磚引玉，由於疫情衝擊許多產業，間接影響社福的捐款收入，福容大飯店多家分店都舉辦公益活動，邀請民眾一同做公益，讓今年12月的寒冬中更有暖意。

「我想要一包肉乾，可是那個很貴，媽媽說沒辦法買給我。」對許多家庭來說，肉乾是再平凡不過的零嘴，卻是家扶孩童睿睿的耶誕心願，為幫助孩童圓夢，福容大飯店台北一館與家扶中心合作推出「心願卡活動」，幫助雙北地區的100個孩童完成心願，即日起至12月15日，民眾可至飯店1樓大廳瀏覽心願卡片、認領願望，每份禮物皆在500元以內，確認卡片編號後，於表單上填寫認領資訊，並於12月15日前將禮物送至福容台北一館，家扶兒童即能在聖誕節時收到禮物。

福容大飯店表示，今年民眾響應熱烈，活動推出僅1周，禮物已認領至8成左右，目前尚餘24個禮物待認領，呼籲善心民眾一同幫助孩子們圓夢，讓他們在寒冷的冬天感受到溫暖的心意。

福容大飯店高雄店攜手財團法人華山基金會進行「一日送餐服務」，由廚師團隊深入社區送餐，讓獨居老人在家也能享用星級飯店主廚的愛心料理；福容大飯店花蓮店則持續進行民運里老人送餐活動，另在耶誕節當天舉行「聖誕傳愛 暖心家扶慈善午宴」，由長腿叔叔共同主辦、花蓮家扶中心協辦，讓家扶孩童們能在耶誕佳節享用飯店的暖心料理，盼透過飯店美饌及現場表演，激勵孩子們努力上進。

此外，麗寶樂園渡假區也與台中家扶中心攜手合作，除了開放500位孩童與家長免費入園，讓孩子能與家人留下歡樂回憶，也將於12月15日中午12點，在麗寶樂園官方FB粉絲專頁開放線上認領「星願卡」活動，邀請民眾一同為500位弱勢孩童完成心願。