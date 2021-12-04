台中市府每年精心挑選民眾結婚登記賀禮，傳達不同祝福意涵，民眾在結婚登記喜悅之際，感受到市府對新人滿滿的祝福。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

天氣轉冷，棉被、毛毯增添溫暖，台中市府市府每年精心挑選民眾結婚登記賀禮，傳達不同祝福意涵，12月起全新改版的成家福袋，贈送「愛在台中．幸福看得見－雙人毛毯」，也有讓新人被愛擁抱幸福一「被」子。

民政局長吳世瑋表示，市府每年精心挑選民眾結婚登記賀禮，傳達不同祝福意涵，此次改版就是要讓民眾被愛擁抱幸福一「被」子，讓民眾在結婚登記喜悅之際，也感受到市府對新人滿滿的祝福。

成家福袋12月起全新改版，新人其中一方設籍於台中市，並在台中市任一戶政事務所辦妥結婚登記，即可獲得市府致贈的「愛在台中．幸福看得見－雙人毛毯」成家福袋，祝福新人被愛擁抱加「被」幸福。

民政局表示，自2008年5月23日採登記婚制度後，新人結婚除擇吉日到戶政事務所辦理登記外，也能於結婚日前3個辦公日內向戶政事務所辦理結婚登記並指定結婚生效日，若新人一方設籍於台中市，並在台中任一戶政事務所辦妥結婚登記，即可獲得市府致贈成家福袋。

此外，台中市南區戶政事務所更特別加碼致贈涼被禮盒給結婚登記生效日為假日的新人，好禮相送讓民眾幸福加倍。

吳世瑋表示，為讓台中更宜居、市民更幸福，市府持續推動公托公幼倍增計畫，明年預計達到17間親子館、50處公托及180班公幼增班量，優化台中整體的育兒環境。

同時生育補助津貼將由原本一胎1萬元加碼補助至一胎2萬元，將10年來從未調整的生育津貼提升至直轄市應有的補助標準，實現獎勵生育的基本公平權利，減輕青年家庭的育兒壓力，讓民眾在台中安心成家，展現市府打造托育友善環境的決心。

吳世瑋說，為提升婚育率，民政局每年舉辦多場單身民眾聯誼活動，提供適婚年齡民眾相互認識的交流平台；各戶政事務所積極推展人口政策，打造各具特色主題的結婚拍照專區，讓新人們完成終身大事時能拍照留影，增添幸福喜悅。

市府在新人結婚登記時，也會同時致贈精心準備的成家福袋賀禮，藉由多項戶政貼心服務，盼提升市民「樂婚、願生、能養」的意願，讓台中成為最宜居的幸福城市。