很多餐廳都有用餐時間限制或用餐規定，讓不少人吃飯備感壓力，有女網友訂了尾牙餐廳後，才發現該店家有「十誡」，包括準時到、不許小孩影響他人、手機禁止擴音，超時收費、浪費食材要罰等10項規定，甚至明訂不守規矩就提前送客。讓原PO看完嚇壞「會不會吃到一半被趕出去」，貼文也引起兩派網友論戰。

一名女網友昨（3）日在PTT貼文，表示最近跟同事在討論尾牙地點，最後訂了某間燒肉店，上網查Google評價有4星以上，感覺還不錯吃，但發現有人在評論區上傳一張該燒肉店的規矩，足足有10條，讓原PO看完感到害怕，「怎麼跟拉麵店規矩一樣多啊，這種會不會吃到一半被趕出去」。

一家燒肉店列出「我家的規矩」，讓網友覺得「老闆姿態擺這麼高」。(圖／翻攝自PTT)

根據網友上傳的用餐規定，一開始就聲明「來到我的地方就請遵守我的規矩，看不慣、做不到，奉勸你最好馬上離開，別硬留下來，最後讓彼此不開心」，接著規定中詳細描寫預約遲到得重排、用餐時間限3小時、手機禁用擴音、兒童要照顧，不得浪費食材、要處理桌面的垃圾，否則要加收費用，甚至限制客人「每桌限2人，需點同類型餐點，開單才備爐，需用完桌面餐點才能加點」。

最後店家還寫道，客人有什麼意見就現場申訴，「到處亂寫的，都當你是愛討拍，懶得理你」，並且強調不守規矩、影響別人用餐者，當下請全額付清，直接送客。

貼文一出立刻引起論戰，有人說「老闆把自己受過的鳥氣寫在規矩上，我只覺得：關我屁事喔」、「即便自認不是這種奧客，看到像這種老闆姿態擺這麼高的店，再怎麼好吃也完全不想上門」、「很普通的規矩，但寫成這樣讓人很反感」、「吃個燒肉還要先背十誡，當老闆是上帝？」。

但也有人支持店家做法，「規定還好，就寫法很兇而已」、「人家把遊戲規則講好，別造成彼此困擾，你也有屁可以放，不爽別去吃而已啊」、「還不錯啊其實，都是很基本的規矩」、「講得清清楚楚比事後吵好多了」。