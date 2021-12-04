民進黨立委高嘉瑜遭施暴案引發輿論譁然，高助理馬文鈺(見圖)4日出面痛批林秉樞為惡魔，並公布詹宏志對話截圖、飯局照，認為馥都飯店與詹等人皆為「惡魔幫兇」(郭吉銓攝)

民進黨立法委員高嘉瑜慘遭林秉樞施暴，而登上媒體版面，高嘉瑜前男友馬文鈺曾點名PChome董事長詹宏志等政商高層，在事件爆發前向《鏡周刊》壓新聞；詹宏志今出席音樂戶外派對市集500趴-「週三讀書會戶外開講」活動，面對媒體堵訪時強調，自己是媒體出身，知道這種事(壓新聞)不可能，勸林秉樞面對媒體說清楚，「若有糾紛應求得女性當事人(高嘉瑜)諒解，不是我、也不是媒體」。

詹宏志解釋，今年在中央書局舉辦「週三讀書會」，林秉樞連續12場都從台北到台中聽演講，才對他有印象，今年5月5日林秉樞向他表示，想帶一位女性朋友去參加讀書會，後來得知這位女性友人是高嘉瑜，但當時並不知道兩人正在交往；林秉樞還詢問詹宏志，高嘉瑜是否能上台致詞，詹宏志婉拒林秉樞，因為這是讀書會的場合，可以交流、打招呼，但不適合立委上台演講。

詹宏志透露，透過這樣的因緣際會，才加了林秉樞的臉書，臉書上有名人合照，也有媒體投書或評論的文章；有段時間看見林秉樞常去醫院，看到醫院場景、感同身受，不久得知林母過世，林秉樞發簡訊詢問他是否能參加母親葬禮，詹宏志答應出席。

喪禮後，林秉樞突然發一連串訊息向詹宏志求助，表示自己跟一名「全國知名女性」交往，而在母親葬禮期間有前男友來鬧場，指控他打這名女性（高嘉瑜），媒體打算報導此事，讓他焦慮、慌張，要求詢問詹宏志幫他去跟記者說，能不能不要刊登或者不要刊出姓名等。

詹宏志表示，白天工作很忙碌，看到這麼多訊息，當晚就回電告訴林秉樞，自己是新聞出身，知道這種事（壓新聞）「絕對不可能」，還勸林秉樞「你應該想辦法跟記者解釋清楚，讓記者全面掌握」；「若和女性朋友有糾紛，應該去取得這位女性的諒解，不是我，也不是記者」。

詹宏志表示，看到眼前「焦慮的年輕人」，又是個媒體素人，詹宏志坦言，11月24日寫成簡訊傳給記者朋友，強調簡訊是我一面之詞，站在「媒體可能會想多聽各方說法，做全面的判斷」角度才傳簡訊；詹宏志現在回想，傳簡訊給媒體的過程中，也沒有做不對事，也沒有逾越分寸。