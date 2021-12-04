回顧2021年，美股引領全球股市上揚持續創高，然新冠Omicron病毒為疫情增添不確定性，能源價格高漲與供應鏈瓶頸使通膨蠢蠢欲動，央行的貨幣緊縮政策箭在弦上，2022年市場預期全球經濟將持續復甦，然而在新冠疫情未完全消弭以及Fed2022年將進入升息循環，金融市場仍可能出現震盪。北富銀根據目前市況建議民眾年終獎金理財應注意四個重點。

一、攻守兼具的股債平衡投資：投資於成長性標的避免，通膨侵蝕購買力，並配置固定收益資產以降低市場受突發性事件而震盪的風險。二、選對題材：預計2022年，具高成長潛力的族群，例如元宇宙、5G、AI、電動車、新能源、ESG等，仍將是熱門題材。三、多重資產投資配置：實質資產與另類資產在通膨環境具有保值特性，且將受惠於拜登大基建計畫，以實質資產、另類資產搭配股債的多重資產投資配置，將使投資組合的收益來源更多、風險更加分散。四、考量自身風險偏好：長天期信用評級較高的債券，歷經2021年的殖利率上揚，收益率已來到相對高位，以長期穩健收息為目的的保守投資人可留意投資機會；而投資部位較大的積極投資人，布局成長型標的之餘，亦可考慮在投資組合中加入適當債券配置，使投資組合的波動風險降低。

至於可以選擇布局的標的，北富銀表示，2022年的全球股市將隨經濟復甦而有所表現，但震盪風險不可避免，因此建議以以單筆分批或定期定額的投資方式，佈建攻守兼備的核心收益型資產與衛星成長性資產組合： 核心資產：如短天期的投資等級和非投資等級債券、複合債、多重資產、實質資產等類型之基金，提供投資組合的穩健的孳息收益。衛星資產：如美股、金融股、科技股、能源股等2022年具有成長潛力的市場，選擇適當的基金或ETF標的進行投資布局。

若是要做外幣理財，北富銀則最建議美元與日圓以及相關投資理財商品。北富銀強調，市場預期美國聯準會將於2022年啟動升息循環，美元指數可望相對強勢，此外，國內不少民眾趁日圓貶至近年相對低的價位，逢低買進日圓為疫情後日本旅遊重新開放預做準備。投資人可把握台幣升值時，兌換美金或日圓等大國貨幣。在理財商品的選擇，除了以美國為大宗的投資產品外，投資人可觀察日本股市已擺脫了多年來的低迷走勢，實可考慮以日圓資金投資於日本市場的相關標的，台北富邦銀行年底即將領先推出日本股票交易所的產品，透過北富銀的理財平台，可投資日本股市ETF或日本一流企業發行之個股、JReits等金融工具，讓投資理財有更多元的選擇。