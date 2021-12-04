莿桐鄉育仁國小學生學習擺攤賣洛神花果醬、有機蔬菜、天然清潔劑，所得全捐贈給愛心團體。（周麗蘭攝）

雲林縣社造嘉年華今（4日）在虎尾建國一村的芒果道舉行，有來自山、海、平原等45個社區參與，美食一字排開，吸引不少民眾「逛街」。（周麗蘭攝）

雲林縣社造嘉年華今（4日）在虎尾建國一村的芒果道舉行，有來自山、海、平原等45個社區參與，美食一字排開，吸引不少民眾「逛街」。文觀處長陳璧君表示，社造是雲林縣最長壽的政策之一，至今已超過27年，每一年文觀處舉辦社區小旅行，名額都是秒殺。

雲林縣社造嘉年華今（4日）在虎尾建國一村的芒果道舉行，有來自山、海、平原等45個社區參與，美食一字排開，吸引不少民眾「逛街」。（周麗蘭攝）

雲林縣社造嘉年華第5年在虎尾鎮舊眷區「建國一村」舉辦，今年有7個主題區可吃、可看、可聽、可玩，縣長張麗善縣、議員黃美瑤、陳俊龍、蔡東富、虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮代會主席林嘉弘也到場與社區民眾同樂。

古坑華山社區的陶壺烘豆。（周麗蘭攝）

元長鄉公所也來擺攤。（周麗蘭攝）

其中美食區擺滿鄉村美食鹹豬肉、馬鈴薯粿、竹筍湯、青草茶、高粱竹筍香腸、鮮奶鹹甜大福、滷肉飯、黑糖糕、炸杏鮑菇、古早味芝麻米糊、軟絲大丸、老麵空氣餅等，整條芒果道擠滿採買人潮。

縣長張麗善與社區婦女大合照。（周麗蘭攝）

縣長張麗善與社區婦女大合照。（周麗蘭攝）

莿桐鄉育仁國小校長李學人也親自帶領學生學習擺攤賣洛神花果醬、有機蔬菜、天然清潔劑，所得全捐贈給愛心團體，李學人還現場獻唱美妙歌曲，吸引不少民眾欣賞。

人氣僅次於美食區的是社區手工藝DIY區，包括元長鄉檳榔絲編織、古坑棋盤社區做菊花木鎖圈、古坑鄉樟湖村藍染、斗南新光社區的布馬黏貼畫、古坑華山社區的陶壺烘豆、崙背崇賢寺的米籮問農事。

現場也播放10個社區紀錄片，有《韻味》（古坑）、《凱特芒果醬製作記》（古坑）、明和醬園（虎尾）、《豐田塞納河》（大埤）、《我的名字叫眷村》（虎尾）、《尋憶埔心庄程氏家廟》（西螺）、《看見原鄉追夢人西螺七崁》（西螺）、《靛藍小孩的後疫情時代》、《歲月》（古坑）、《學習變老》。

陳璧君說，雲林縣的社造經驗是全台六都以外的第一名，今年甄選幾個社區用演戲方式分享給大家，像是元長鄉西莊社區、西螺廣興社區、元長五塊社區、斗六重光社區、大埤豐田社區、元長崙仔社區、斗六長平社區。

縣長張麗善表示，雲林縣推動社區總體營造至今已27年，各社區展現自己的特色，只要社區集體心連心就能打造美好家園，未來縣府會持續協助爭取資源，讓各社區展現實力與活力。