彰化縣1名35歲婦人攜子再婚，不料竟遇上恐怖家暴渣男，33歲粘男家族勢力龐大，她慘遭暴力相向長達2年竟求助無門，試圖求助、首度報警時，卻疑似遭家防官與轄區派出所員警刁難，直到網紅正義哥徐奕3日傍晚透過社群直播爆料，公布6歲男童慘遭繼父7連踹影片，鹿港分局緊急以掌握新事證為由，漏夜完成筆錄偵辦。

王女6年多前因家暴離婚，帶著襁褓中的兒子，在廟會活動認識粘男，兩人交往近4年期間，粘男曾將兒子視如己出，後來卻染上酗酒惡習，加上工作不穩定，開始對王女母子暴力相向，還為了購買昂貴重機逼她作保貸款，2019年登記結婚後，更開始控制她的金錢與行動，甚至連上廁所都被監視，形同遭軟禁。

根據了解，33歲粘男無業，父親生前為福興鄉民代表、伯父曾任代表會主席，已故的叔叔更是知名的彰化砂石教父、前副議長粘仲仁；因此王女報警時，警方經常聽信男方父執長輩說詞，不了了之。

鹿港分局表示，王女今年7月28日向轄區派出所，到場員警確實聽信家人片面之詞離去，王女母子在員警離去後再度遭毆打，29日凌晨再度報案指遭家暴，分局立即依規定受理、通報，在社會處介入下立即安置母子倆；轄區員警處理不妥，將研議懲處。

王女提告傷害、妨害自由及毀損物品案，鹿港警方於8月27日函送彰檢偵辦，檢方已於11月16日偵結將粘男起訴。

男童受虐影片發生在今年3月間，原本王女擔心已經過了6個月告訴期限，警方不願受理，但在徐奕與社工陪同下，漏夜至彰化警分局報案完成筆錄，鹿港分局也連夜前往取卷進行偵辦。

社會處保護科長鐘泂偉指出，王女再婚後又遇上長期家暴，在社政與警政單位介入下，8月搬回娘家安置，雙方已於10月離婚並核發保護令，男童經輔導身心狀態復原良好，正積極媒合王女再就業。

鐘泂偉說，立委高嘉瑜受暴事件給了許多弱勢的婦女勇氣和榜樣，王女經安置4個月願意鼓起勇氣站出來，透過閨密聯繫網紅揭發前夫惡行，值得肯定與鼓勵；後續若有需求將積極協助王女母子重新安置到新處所。

他呼籲受虐婦幼勇敢求助，縣府社會處將攜手警政單位介入援助，他強調暴力零容忍不只是口號，請社會大眾挺身而出，協助撥打110、113揭發家暴。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。