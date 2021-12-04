薄熙來向岳母靈堂獻花籃，能否出席告別式引關注。翻攝高瑜推特

前重慶市委書記薄熙來的岳母范承秀日前病逝，中國資深獨立記者高瑜近日在推特發布范承秀家中靈堂照片，照片顯示由薄熙來與妻子谷開來、兒子薄瓜瓜合送的花籃，擺放在靈堂正中央。

范承秀的告別式預計8日舉行，由於薄熙來夫婦均在獄中，是否能到場引發關注。

范承秀11月23日下午以99歲高齡在北京病逝。新華社前駐中東的記者唐師12月2日在微博發布訃告指出，范承秀的告別式定於12月8日上午9時30分在北京301醫院西院告別廳舉行，隨後在八寶山火化。

高瑜2日也在推特（Twitter）發出范承秀家中靈堂的照片。范承秀的遺像前擺放着一個由白色鮮花圍繞紅心圖案的大花籃，花籃右側寫着「親愛的媽媽、姥姥，我們永遠懷念您」，左側寫有「熙來、麗兒（谷開來原名）、瓜瓜敬挽」。

公開資料顯示，范承秀生於1922年，14歲參加共軍，曾擔任游擊隊隊長，抗戰時期曾在太行山區擔任中共建立的「婦女救國會」幹部，其後與共軍軍官谷景生成婚。中共建政後共軍授銜，谷景生成為「開國少將」。兩人育有5個女兒，谷開來為么女。

薄熙來在2012年3月中國全國「兩會」後落馬，同年5月即傳出范承秀向時任中共中央組織部長李源潮寫信，要求會見薄熙來。信中提到「我非常想念他，雙規依法人身還是自由的」、「在我見馬克思之前能見見熙來一面，死而無憾了」等語。