中信兄弟在今年台灣大賽，以直落4橫掃統一獅，終結11年的冠軍荒並收穫隊史第8冠，當天吳東融也到台南球場見證前東家奪冠時刻，他坦言看到兄弟奪冠自己心中有許多感觸，「4、5年在那邊，很替他們高興，講真的，他們很值得一座總冠軍。」

吳東融過去效力兄弟5年，曾2度隨隊打總冠軍賽，去年則未進入28人名單，且未被放進保護名單中，在擴編選秀中被龍隊挑中，今年改披龍袍，他也在球季尾聲數度拿下單場MVP，是龍隊在季末能打出佳績的功臣之一。

龍隊賽季結束後，吳東融正好有空回台南與老婆團聚，正好有人有票，問他要不要去看總冠軍賽，「我沒看過總冠軍賽，雖然去年有隨隊在旁邊看，但沒當過觀眾，不一樣的感覺，會想去現場看看。」

看到前隊友在系列賽橫掃對手奪冠，吳東融也拿起手機見證黃色彩帶拋下的瞬間，「我很替他們高興，因為前幾年待在那邊（兄弟），知道他們因為總冠軍所背負的壓力，對他們來講，都是心中大石卸下來了。」球賽結束後，他也有傳訊息跟前隊友說恭喜，「也有跟助總（林威助）說恭喜。」

2016年起展開職業生涯，吳東融還未嚐過總冠軍滋味，現在改披龍袍後，他也期盼自己能夠為龍隊打下一座冠軍，「畢竟職業當然是很多個人因素，但團隊榮耀還是自己沒有達到的，真的還沒拿過總冠軍，看他們拿到，自己也會更想拿到，會是不一樣的意義。」