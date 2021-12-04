國民黨主席朱立倫、前總統馬英九今（4日）下午出席新北市永和區「1218螞蟻雄兵公投宣講」活動，關於副總統賴清德稱萊克多巴胺非毒藥，朱立倫說，賴副總統最近在開一個「賴記藥局」，賴副總統現在是萊劑的藥頭，陳吉仲是推銷員。

朱立倫表示，賴副總統不要為了政黨的利益、個人的利益來犧牲全民的健康，這是關鍵。為了政黨的利益、個人的利益來犧牲全民的健康，這是民眾所不能接受的。賴副總統非常明顯的是在為萊劑推銷、當萊劑的藥頭，這是不好的。