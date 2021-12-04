23歲清純女偶像星野南(星野みなみ)，原隸屬於美少女團體「AKB48」的姊妹團「乃木坂46」，今天(12/4)在官方部落格發布最後貼文，宣布畢業退團的同時，也會一併退出演藝圈，被認為是9月時她被拍到過夜富二代的花邊新聞所致，踐踏禁愛令惹怒粉絲，頹勢難以挽回。

美少女偶像星野南清純破功，今年9月她被《週刊文春》拍到跟一名高帥男十指緊扣約會，事實上已經多次被目擊互相到對方家過夜，明顯是戀愛關係，而男方身分被起底，是一名富二代，但惹出軒然大波的，是隨著這條戀愛消息被踢爆的醜聞，星野南被爆她以身體不適為由缺席了演出行程，但同一天卻被拍到跟男友逛街兼過夜，等同違反禁愛令還狠踩，因此在網路上被譙爆，還爆出她「只愛有錢人」，形象崩到谷底。

報導曝光後，星野南發文謝罪，同時被公司懲戒暫停活動，直到11月7日解禁參加廣播節目正式回歸，據日媒《東京體育報》報導，星野南原本在戀愛消息曝光後，立刻提出畢業要求，是同期成員們溫情喊話「誰都會有失敗的時候」，挽留她再一起努力試試看，她才留下，但回歸演出後，這3個月認真努力的模樣雖贏得團員們的認可，不過粉絲無法原諒，還嗆她「完全沒反省」，星野南為此健康一度亮紅燈，心死決定退出演藝圈。

她在宣告畢業的最後文章中表示，很抱歉讓大家難過了，她在跟工作人員詳談後決定退團，吐露自己13歲加入乃木坂46，奮鬥了10年，因為團員，她才能克服困難前進，如今決定離開，正式畢業時間會在明年2月左右，比自己預期的時間還要早了一些，所剩不多的日子希望能留下美好回憶，而星野南表示，畢業的同時她也會從娛樂圈引退，「我會在其他地方繼續努力，如果大家還能溫柔守護我的話，就太感激了」。