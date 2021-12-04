男人包莖最重要的就是清潔問題，如果處理不當，一旦形成包皮垢就會有難聞的氣味，甚至增加發炎的機會，對此，泌尿科醫師特別分享正確的清洗步驟。

北醫附醫泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修在臉書粉專發文指出，包莖只要不影響生活，許多男人不會特別去處理，但是重要的清潔問題非同小可，一旦清潔不當除了會有難聞的氣味，也增加發炎的可能。

【正確包莖清洗5步驟】

1、「沖」：和一般洗澡步驟相同，先將陰莖沖濕。

2、「翻」：翻下包皮，如果從來沒有翻過會疼痛的，記得這步驟可以慢慢來，一天翻一點也是可以的。

3、「潔」：使用少量中性清潔劑清潔包皮與頭頭，翻開後內部會比較敏感，記得不要搓洗太大力或是清洗太久，並以溫水慢慢沖洗。

4、「擦」：洗澡後將內外都擦乾淨。

5、「翻」：洗完後記得把包皮翻回去。

醫師最後也提醒，因為陰莖很敏感，不可以用狂嚕的方式清洗，也不可以用太多的清潔劑，即便是中性清潔劑也不妥，清潔完畢後記得要將包皮翻回去，以免造成不適或腫起來。