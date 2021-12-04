蘇花改工程處今在崇德部落召開蘇花安說明會，部落居民拉起白布條抗議「反對破壞崇德海岸景觀廊道，支持原線道。」 （王志偉攝）

蘇花改工程處舉辦「台9線蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）」地方說明會，約70多名居民到場，發言踴躍。（王志偉攝）

蘇花改去年初全線通車，交通部公路總局展開「蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）」，提出3個改善路段，總長約30公里，其中「和仁到崇德」段，為降低都市計畫切割、減緩部落與遺址衝擊，擬在崇德端架高架橋後，外環銜接太魯閣大橋北側，並增設服務區，不過居民憂恐遭破壞景觀，持布條表達反對。

蘇花安計畫3個改善路段為「東澳到南澳」、「和平到和中」，以及「和仁到崇德」，將既有路段截彎取直，總長大約30公里。蘇花安因為配合蘇花改的銜接，規格仍然維持省道系統。以單線雙向高架、隧道為主，設計時速為60公里。

蘇花改工程處今在崇德部落舉辦地方說明會，針對其中15.1公里的「和仁到崇德」，提出長隧道採高架橋銜接方案及維持原路走台9線經部落替代等兩套方案，工程處也說明，因長隧道搭配崇德外環道銜接太魯閣大橋北側方案，擬架設高架橋，並規劃在崇德台地外側凹處，填補隧道廢土作為服務區，面積約20公頃，明年初送環評。

不過遭多數居民持反對，花蓮區漁會常務監事王登義說，高架銜接外環道對地方文化推展根本沒有幫助，在生態景觀上更是極盡破壞；前議長賴進坤也出席表達意見，就地通過就能減少土地徵收問題，建議長隧道部分先送環評，至於後續銜接部分再討論。也有贊成者，支持原路開發。

崇德部落鄰長吳次郎則說，此案不僅服務區破壞海岸景觀，高架橋底下的土地經濟也不能發揮。縣議員田韻馨則說，設置服務區確實有助部落經濟及觀光文化發展。

秀林鄉長王玫瑰則向居民喊話，蘇花安規劃一定會影響部落現況，村民應積極參與規劃，把關權益。

主持會議的蘇花改工程處副處長吳明恩說明，高架橋銜接較能減少都市計畫切割、聚落及崇德遺址的影響，若維持原路線，通過性車流恐對部落交通安全與生活環境衝擊較大；服務區營運規劃，會以地方產業為主，融入在地特色，但尊重居民不同意見，將出席部落會議詳盡說明後彙整民意，送環評審查過程也會不斷修正。