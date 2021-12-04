金門縣府力拚觀光產業經濟復甦，專案推出369來金旅遊送振興券、抽金牌活動，截至12／4已有逾4萬6000名遊客完成兌領，兌領率衝破7成。12／6起再加開尚義機場櫃檯服務遊客。

金門縣府力拚觀光產業經濟復甦，專案推出369來金旅遊送振興券、抽金牌活動，截至12／4已有逾4萬6000名遊客完成兌領，兌領率衝破7成。（金門縣府觀光處提供）

觀光處說明，縣府在疫情趨緩後搶先推出「金門369旅遊振興」活動，活動期間每位來金遊客可獲得300元旅遊振興券與1瓶防疫酒精，總共有6萬6000份，還有機會抽中99.9％以金門觀光大使水獺「阿特」結合奧運金牌選手「麟洋配」為設計圖案的純金金牌，共40面，每面10公克。

觀光處長丁健剛指出，369專案自首發日(11／1)起，每日兌領旅遊振興券遊客人數呈現大幅成長，但觀光處行銷不間斷，持續赴台進行企業旅遊推介及辦理多場次旅展，同時因應國旅人潮及鄉親往返需求，也持續協調民航局及航空公司爭取空運運能，12月再加開加班機及部分班機放大機型，希望帶動金門觀光產業，迅速迎來景氣春天。

在旅遊振興券兌領部分，除原規畫於清金門鎮總兵署發放，觀光處因應遊客兌領需求，將自12／6起在尚義機場旅客服務中心前加開發放櫃台，服務時間為活動期間（2021年11月1日起至2022年4月30日止，或發完為止）每日上午8時30分至下午5時30分。

相關活動訊息可上〈金門觀光旅遊網 〉和〈2021金門369來金旅遊送旅遊振興券、抽金牌活動官網〉查詢。