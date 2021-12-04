熱鬧的耶誕節和跨年將至，民眾出遊氛圍濃厚，晶華酒店攜手BMW總代理汎德推出「『敞』徉聖誕」住房專案，打造全台第一也是唯一邀請房客免費駕乘全新BMW 4系列Convertible敞篷跑車的城市度假行程，同時還能享受升等至行政樓層的豪華客房、大班廊早餐、午茶以及歡飲時光等禮遇，即日起至12月31日限時推出。

BMW全新推出的「430i Convertible M Sport」敞篷跑車。（晶華酒店提供）

晶華酒店長期與BMW總代理汎德合作，這次專案合作的夢幻車款「430i Convertible M Sport」是全新推出的4系列敞篷跑車，全新軟頂式電動敞篷採用全新纖維材質與結構設計，具備更輕盈的重量、隔音及隔熱效果，僅需18秒就能完成啟閉，只要車速低於50公里以內均能自由操作，可以開篷享受陽光灑落或是關篷享受片刻寧靜。

BMW 4系列Convertible敞篷跑車的吸睛亮點還有以頂級材質打造的高質感車室空間，擁有全新BMW全數位虛擬座艙、BMW智慧語音助理2.0、無線智慧型手機整合系統及BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技；座艙則是以雙前座Vernasca真皮跑車座椅、Sensatec皮質儀錶檯包覆、M款多功能真皮方向盤、harman/kardon高傳真音響系統與豪華型三區恆溫空調等。

「『敞』徉聖誕」住房專案2人成行，每人每晚4990元起，除了能下榻行政樓層的豪華客房，還能享有大班廊雙人禮遇，包含下午茶、Happy Hour歡飲時光至翌日早餐的全包式服務，並體驗駕乘頂級敞篷跑車的快感；12月29日前入住，還可享加購高鐵車票全台最低的6折優惠。