日月潭畔印象魚池，小鎮藝術節風情萬種。（魚池鄉公所提供／廖志晃南投傳真）

2021小鎮藝術節，以「日月浮嶼、印象魚池」為意象，在日月潭水社與魚池鄉街區，以藝術妝點山水人文；透過浮嶼藝文展演、森活市集、創生論壇、浮嶼島讀特色行旅及妝遊踩街等，讓大家品味小鎮藝術風情。

國立彰化生活美學館表示，希望「小鎮藝術節」在後疫情時代，帶動地方振興，創生地方文化，打造陸上藝術方舟裝置藝術、科技藝術展演、魚青洄游3大特點，讓社造及文化藝術在公共領域發酵，並以多元展演形式親近大眾，呈現社區及村落的特色文化生活圈樣貌。

小鎮藝術節邀請在地青年巫明如（魚池戲劇節主辦人），推出2條浮嶼導讀特色行旅路線「大雁村走讀」、「魚池村走讀」，結合藝文、生態與觀光，帶大家走讀魚池巷弄，隨處享受藝文的感動。

小鎮藝術節邀請楊海茜老師，結合在地元素，創作鉤織裝置藝術；親手窯巫嘉智老師與明潭國小學生，共創陶藝作品。兩位老師另有2場工作坊，與民眾一起在公共空間進行藝術活動，探討生活的美感經驗，促進對環境美學的重視。

12月14日將推出「2021小鎮藝術節─創生社造跨域線上論壇」，由國立雲林科技大學黃世輝教授主持，邀請日本國立高知大學教育研究所教授赤池慎吾，陳芳如助理教授、小鎮文創何培鈞，國立台中教育大學助理教授郭政忠等人對話，討論社區如何投入地方創生，振興小鎮風華。活動訊息請上「小鎮藝術節」粉絲團，或「國立彰化生活美學館」官網查詢。