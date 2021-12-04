據南方網報導，今天（4日）下午，廣州市人民政府新聞辦公室召開疫情防控新聞發佈會。發佈會上，廣州市衛生健康委副主任、新聞發言人陳斌通報，白雲區一名男子確診為新冠病例，根據防控需要，自今天（12月4日）起，白雲區均禾街文星酒店調整為中風險地區；部分區域實施交管，包括：公車過站不停、計程車暫停營運、汽車站停運。

12月3日下午，廣州市白雲區一名入境人員集中隔離場所工作人員常規核酸檢測陽性。該病例為男性，50歲，家住白雲區新市街保利紫雲花園。12月3日前，其常規核酸檢測結果均為陰性。12月3日下午，核酸檢測結果初篩陽性，市疾控中心復核陽性。病例閉環轉運至廣州醫科大學附屬市八醫院隔離治療，經檢查確診為新冠肺炎普通型，目前病情穩定。

目前，廣州市、區疾控部門正緊密開展流行病學調查、溯源和防控管理等工作。該病例基因測序溯源結果顯示，與病例工作的隔離場所一例入境陽性病例高度同源，提示為同一傳播鏈。截至12月4日12時，已排查到密切接觸者91人，次密接168人，以上人員均已落實管控措施，且核酸檢測結果全部為陰性。

針對本次疫情專門增設28個核酸檢測點。截止今日12時，累計排查到重點場所篩查人員1萬1872人，已出結果1萬851人均為陰性。累計採集環境樣本967份，918份環境樣本檢測結果陰性，陽性樣本1份，為病例工作所在隔離場所房間洗手間樣本，其餘待出。

廣州市衛健委呼籲，上述管控區和重點場所的市民朋友，非必要不離穗，並積極配合街道、社區採取的核酸檢測等疫情防控措施。

★廣州部分區域實施交管：公交飛站、搭車暫停、汽車站停運

廣州為應對白雲區出現的相關疫情，廣州市交通運輸局今天中午啟動市區相關交通管控措施，包括：

一、地鐵。地鐵8號線小坪站、石潭站所有出入口封閉，雙向列車暫不停站通過。

二、常規公車。新市和均禾街道內的所有公車停靠站點臨時撤銷，總站臨時停用，途經公車線路實施過站不停，區域內部運行的線路臨時停運。

三、計程車、網約車，暫停新市和均禾街道內的營運。

四、公路客運方面。廣園汽車客運站、羅衝圍汽車客運站暫時停運。

上述措施，待新市和均禾兩個街道全員核酸檢測完成後再行決定是否恢復。