台北富邦勇士4日在台北和平館的PLG新球季開幕戰賽前，特別頒發上季總冠軍戒指，由富邦勇士領隊蔡承儒親自站在中圈，一一唱名每個隊職員出場接受頒發，整個過程相當熱鬧且莊重，甚至連新球季跳槽T1聯盟台南獵鷹的賈西亞與林冠均都回來領冠軍戒。

在整個頒發冠軍戒的過程，受到全場球迷最熱烈歡呼的人，當屬「野獸」林志傑，最後被叫上台的則是賈西亞與林冠均，兩人也上台跟前東家合照，不過奇怪的是，反而是同聯盟的郭少傑(新竹攻城獅)與張伯維(高雄鋼鐵人)兩名前富邦球員都沒現身。

「很開心看到大家進場來看我們頒發冠軍戒與比賽，」富邦隊長蔡文誠表示，「我們也會努力爭取衛冕，希望不會讓大家失望。」

不過富邦勇士今天在開幕戰就遭逢不小的傷兵潮，一口氣出現林書緯、簡偉儒、曾文鼎、賴廷恩等4名傷兵，造成他們僅剩10名球員可以登錄，反觀他們的台新夢想家則把13個登錄名單都填滿，就連熱身賽沒有出場的洋將波伊德也都登錄上場。