遭段宜康指冒稱「20年新潮流」 馬文鈺怒嗆：若有就跪9天9夜絕食身亡！

民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴延伸出案外案，民進黨前立委段宜康3日在臉書發文曝光與林的對話紀錄，和對媒體施壓等事件，引發各界討論。高嘉瑜的前男友、幕僚馬文鈺今（4日）除對此事進行回應，還表示自己並未冒稱20年新潮流，但若真有此事，「我跪在中興大樓門口9天9夜不吃不喝，自絕身亡」。

段宜康曾在2020年11月4日在臉書上表示，「這位底迪：你女朋友當上立委，我也真心佩服你們的本事，更祝福能一帆風順、步步高升。你代表你們家委員去協調行政部門，要怎麼嗆聲，也是你們一貫的風格，不干我們屁事。但你公然在會議中說，你是『二十年的新潮流』，聽到這句說，我可就昏了！新潮流黑成這樣，還有人要來冒充，而且是大立委的背後靈，照說我們應該焚香膜拜、舉杯相慶；但實在已經背了太多黑鍋，禁不起這位底迪的厚愛。別說20年，你根本沒當過1分鐘新潮流。」

針對此事，馬文鈺在記者會上表示，自己不喜歡新潮流人盡皆知，而段宜康這樣對他，「我會喜歡新潮流嗎？所以挖苦諷刺也是難免」。馬文鈺指出，那次會議自己準備40到60頁資料，但結果到場的官員都像搭順風車的，於是他很生氣的表示，「全部講解完後，資料不要帶走，就跟新潮流開會的方式一樣」，因為這是自己的努力跟心血。

馬文鈺也秀出當天傳給段宜康的Messenger訊息，並在記者面前念出內容。同時，他也忍不住直言，「你不是媒體主管、你不是段宜康喜歡的人，電話是打不通的、訊息不會讀的」。

馬文鈺質疑，段宜康已讀了，但大街打人，他有小巷道歉嗎？他是個正義、鐵錚錚、是非分明的漢子嗎？完全沒有。馬文鈺坦言，「所有認識我的人，都知道我不喜歡新潮流，我裡面還有的朋友，有絕對不會願意受訪說，我是他朋友」。

馬文鈺還透露，當時主持會議的人，就是經濟部政務次長曾文生，「他我從台大就認識，非常正派的人，認識20幾年」，同時他也說，自己對不起這位學長，並指如果曾文生能證明自己惡意冒稱20年新潮流，「我跪在中興大樓門口9天9夜不吃不喝，自絕身亡」。馬文鈺也說，自己不會戲謔段宜康吞曲棍球的事情，但段宜康汙衊、糟蹋、抹黑自己，「我們都傳訊息給他了，還我一句公道了嗎？這是漢子作為嗎？」

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