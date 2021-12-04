家樂福配合防疫規範，增加疫苗施打率和覆蓋率，率先與地方政府衛生局合作，目前已有19家陸續成為疫苗施打站；此外，也同步積極整理適合的分店資訊給疾管署，家樂福表示，因有施打經驗，且效能高、場地夠大，可以分區管理，與地方和中央都洽談中，內部也在討論可鼓勵民眾施打疫苗的相關優惠，期望未來成為施打疫苗與購物一站購足的賣場服務。

家樂福與地方政府衛生局合作，目前已有19家門市陸續成為疫苗施打站。（家樂福提供）

家樂福今（4）日表示，11月20日至29日已領先通路，配合高雄市衛生局在4家門市提供5000位民眾施打疫苗，今天（4）日下午也在台南安平分店開打，明天會在宜蘭1家、斗六1家、屏東2家共計4家分店開打；18日在板橋店，下周在新北與台中預計會有超過10店加入，後續還會再增加。

由於打疫苗送禮有效增加施打率，家樂福表示，之前高雄市衛生局在鼎山、愛河、新楠、五甲4家門市提供200元家樂福禮券，給每天前20位65歲以上的長者，與第一次施打疫苗者；明天開打的宜蘭分店，由衛生局提供100元禮券、家樂福提供營養餐盒（有保久乳、麵包、水、餅乾），目前預計會有100位施打。

家樂福具有施打疫苗經驗，場地夠大，可分區管理。（家樂福提供）

家樂福具有施打疫苗經驗，場地夠大，可分區管理。（家樂福提供）