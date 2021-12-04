大陸官媒新華社於今天（4日）發表國際時評＜炒作入侵台灣，美政客居心叵測＞。全文如下：

日前，美國國務卿布林肯在接受採訪時，與美國媒體就台灣問題「一唱一和」，攻擊抹黑中國。當問到「中國是否會入侵台灣」時，布林肯回答說，「我認為那會是可能造成災難性後果的決定，這是簡短的答案」。

布林肯與媒體的「默契」配合讓人「大開眼界」。首先，記者提問直接用「入侵」台灣這一聳人聽聞的說法，誤導民眾，唯恐天下不亂。布林肯則順水推舟，用「那」來指代「入侵」，在表示認可這種表述的同時，又避免直接刺激中方。緊接著，美國之音等美國媒體開始鼓譟，用「布林肯：任何中國入侵台灣之舉將有可怕後果」為題大肆渲染，無中生有地炒作「大陸對台動武」的同時，又宣揚美國世界霸主的「威懾力」。

布林肯與美國媒體的「雙簧戲」，不過是近期美國在台灣問題上頻繁異動的其中一個舉動，但卻折射出美國打「台灣牌」、遲滯中國崛起步伐的動機。

眾所周知，一個中國原則和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎。自中美建交以來，歷屆美國政府對此都有明確承諾。無論是聯合國大會第2758號決議，還是中美三個聯合公報，都清楚說明瞭台灣問題的真正現狀和一個中國的核心內容，那就是：世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府。拜登總統前不久再次重申，美方堅持一個中國政策，不支持「台獨」。

遺憾的是，近來美方在台灣問題上出爾反爾，說一套做一套。一些美方高官在台灣問題上不斷採取錯誤言行，企圖混淆、虛化、「蠶食」一個中國政策。比如，布林肯本人就多次在不同場合就台灣問題發出錯誤信號，稱「美國有確保台灣有能力自衛的承諾」。此次，布林肯又搬出「台灣關係法」和美國對台「六項保證」，分明是要讓一個中國政策「缺斤少兩」。所謂「與台灣關係法」也好，「對台六項保證」也罷，這些純粹是美國國內一些勢力炮製出來的，都與中美三個聯合公報背道而馳，其實質是將美國的國內法凌駕於國際義務之上，是非法和無效的。

不可思議的是，美方反而賊喊捉賊，倒打一耙，把台灣海峽的緊張局勢歸咎於中國。事實恰恰相反，美方才是始作俑者，美台勾連才是禍因。一段時間以來，美方在打「台灣牌」上動作不斷，接連讓議員和高級別官員訪台，擬售台遠程空對地導彈，美軍艦頻頻穿越台海，美軍機降落台灣，炮製形形色色的涉台議案法案，慫恿日本、澳大利亞和一些歐洲國家利用台灣問題滋事，面對美台不斷挑釁，中方不得已才出台反制措施。簡言之，是美台滋事在前，中方反制在後，邏輯鏈條非常清晰。

渲染所謂「入侵」台灣，乃是亂扣帽子，實質上是為了渲染「中國軍事威脅」，為美國自身增加軍費、擴張軍力、干涉本地區事務尋找藉口。當前，美國霸權不可逆轉的衰落讓華盛頓極為焦慮，新冠疫情肆虐讓美國雪上加霜，接連從海外撤軍讓美軍工利益集團在思考下一個售武牟利的地緣政治爆發點。美國外交政策協會研究員薩瓦爾·卡什梅里指出，美最近涉台表態「很大程度上是迎合保守右翼勢力」，轉移對美國內政治對立、種族分裂等問題的注意。

總之，渲染「入侵」台灣、炒作「大陸對台動武」是美方「深謀遠慮」打出的一張牌，是美方「以台制華」、遏制中國「大戰略」中的一個環節。未來無論美方怎麼花樣翻新，我們將予以堅決應對，做好自己的事情，以不變應萬變。

需要正告美方的是，台灣問題事關中國的核心利益。中國實現完全統一，是全體中華兒女的共同願望。在這個關係中國主權和領土完整的問題上，中國沒有妥協的空間。奉勸美方政客，想借台灣問題遲滯中國發展注定徒勞。