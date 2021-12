國際紅十字會會長羅卡(Francesco Rocca)今天表示,COVID-19(2019冠狀病毒疾病)出現Omicron變異株,正是彰顯全世界疫苗不平等究竟會有多危險的「終極證據」。

紅十字會與紅新月會國際聯合會(International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies, IFRC)會長羅卡訪問莫斯科時接受法新社訪問,他同時關切移民問題的政治化,以及隨著冬天到來,阿富汗平民的困境。

被問到國際的疫苗應對方式,這名世界最大人道主義機構的首長表示,需要為改善疫苗嚴重分配不均付出更多努力。

他表示:「科學團體已經示警…多次警告過,在疫苗覆蓋率非常低的地方,會有出現新變種病毒的風險。」

根據聯合國數據,高所得國家約有65%人口已經接種至少一劑疫苗,相較之下,低所得國家的疫苗接種率僅略高於7%。

西方國家被指控囤積疫苗,世界衛生組織(WHO)呼籲這些國家不要急著讓公民接種追加劑,因為全世界數以百萬計的人口甚至連一劑疫苗都還沒施打。

羅卡說:「這是西方社會的自私,真的是很盲目的行為。我們如果還不了解其中的關連性,就真的太不可置信了。所以我才會說Omicron變異株是終極證據。」