頭份市河背農庄安排家庭學生到場體驗製作客家傳統紅粄等食品。（謝明俊攝）

南庄鄉蓬萊社區合作社所生產的香菇及蜂蜜，品質絕佳。（謝明俊攝）

文觀局舉辦社區營造成果展，安排全家老小一起來擠福菜。（謝明俊攝）

苗栗縣政府文觀局推動社區營造及村落文化發展計畫，歷經1年的運行下，縣府在4日於苗栗特色館舉辦成果展，包括3個公所、15個社區、以及9個苗栗縣青年提案計畫，創作出4本社區特色繪本、2組特色文化地圖，舉辦了以攝影、美術、藺草編織等主題的村落展覽，成功打造各地社區文化之旅、藝文傳承及環境改造，讓民眾更加珍惜自己土地的美好。

文觀局為了傳承社區藝文，青年參與人文自然環境改善等，讓縣民能夠從家、從自己最近的社區開始，體會苗栗土地美好，特別從去年開始規畫社區營造及村落文化發展計畫，經歷1年的計畫執行和課程、活動辦理，4日縣府將參與的公所、社區及青年夥伴們，結合一起展現社區營造成果。

為展現社區藝文能量，與青年合作創作社區繪本，規畫「社區繪本說故事」專區，由作者擔任說書人角色，介紹家鄉的大小事，假日草地市集，則邀請36家業、社區齊聚一堂，呈現農創、髮體驗等多元型態。

另外並給合公館鄉農會在地福菜文化，安排許多學生、家庭約百人，在會場體驗擠福菜的樂趣，當天中午還邀約6星級總鋪師阿華師到場示範教學，運用福菜、雞肉烹調出美味佳餬，將簡單好上手的食譜提供給美食愛好，並將以戶外餐卓的生活美學布置品餐區，供參與者享用。

現場還準備了特色DIY體驗區，包括了苑裡鎮出水社區的藺草編織、獨白計畫─盃子蛋糕、AWA藝術基地─皮革手環染色等。社區繪本說故事則共安排4個場次，包括了林慧玲的「崎頂隧道神秘事件」等。

文觀局長林彥甫表示，苗栗縣65歲以上人口比例頗高，文觀局這次舉辦「老適在一次生活節」就是希望透過公所、社區及青年等共同努力，為銀髮族創造更好的生活品質。