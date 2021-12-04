據中新社報導，《國際金融論壇2021年全球金融與發展報告》4日在廣州舉行的「國際金融論壇第18屆全球年會」期間發佈。該報告預計，全球經濟規模應能在2021年底恢復到2019年新冠肺炎疫情前水準，中國仍將成為全球經濟增長最大貢獻國。

報告稱，儘管趨勢有所緩和，但全球經濟持續復甦。目前被廣為接受的市場預期是，2021年全球經濟將增長約5.9％。發達經濟體將增長5.2％，對全球增長貢獻為37％；發展中經濟體將增長6.4％，貢獻63％。從各國看，中國仍將以26.3％的佔比成為全球經濟增長的最大貢獻國，其次是美國和印度，分別為16.7％和11％。

報告預計，到2022年，全球復甦將繼續推進。財政和貨幣政策將繼續支持經濟復甦——儘管考慮到財政可持續性和通脹壓力，支持力度將會有所下降。隨著基數效應減弱，全球經濟在2022年預計將增長4.7％，其中發達經濟體增長4.2％，發展中經濟體增長5％。

同時，隨著供應鏈瓶頸得到緩解、大宗商品價格趨於穩定，以及財政和貨幣刺激力度減弱，2020年全球通脹預期將逐步回落至3.8％——發達經濟體將從2.7％降至2.2％，發展中經濟體將從5.5％降至4.9％。

報告同時提醒，上述展望也存在下滑風險。其中，最大風險是由疫苗接種進展緩慢或新冠病毒新變異毒株出現所導致的新冠肺炎疫情大規模捲土重來。此外，宏觀經濟和金融系統的不穩定亦可能阻礙經濟復甦。更高、更持久的通脹或引起發達經濟體對其貨幣政策的突然調整，進而導致資產價格大幅回調、資本從新興市場流出以及匯率波動。

報告建議，為了早日結束新冠肺炎疫情，降低全球復甦所面臨風險，增強發展的包容性和可持續性，各國需要通過多邊努力優先推動以下幾個政策選項：加快疫苗接種推進，消除疫苗鴻溝；確保貨幣政策的平穩過渡；結束貿易緊張局勢；促進綠色復甦；加強對低收入國家的支持力度。