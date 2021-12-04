1名網友日前在網路上曝光1張走失狗的招領公告，1名撿到狗的網友用毛筆描繪狗的外觀後，再公告寫下「誰家的狗，請到保安亭認領」，還提到狗「長得很潦草」，該公告在網路上爆紅，狗本尊也曝光，毛茸茸俏皮外觀讓大批網友直說「畫得超像」；據悉事件發生在大陸，飼主也真的憑圖畫將「潦草」的狗帶回家。

該名網友在臉書「爆廢公社」上發表1張照片，照片左半側是1張公告，1隻狗疑似走丟後遭人發現，對方特別將狗的外表描繪出來，並在公告寫下「誰家的狗，請到保安亭認領」，最後還寫「長得很潦草」，對方畫下得狗圖片中是用毛筆形式勾勒出大概模樣，而照片右側則是走失狗的本尊。

1名撿到狗的網友用毛筆描繪狗的外觀後，再公告寫下「誰家的狗，請到保安亭認領」，還提到狗「長得很潦草」，其他網友卻說「畫得超像」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該狗有大大的耳朵、蓬鬆的毛髮、小眼睛還有花緞帶綁在頸部，模樣相當可愛，該網友PO出照片後內容寫下「你的字才潦草，你全家都潦草」；其他網友則留言說，「長的潦草是怎樣啦」、「好可愛，畫的也像啊」、「其實畫的很好耶」、「真的很潦草，好可愛」、「沒戴大眼仔的米奇老鼠」。

不過據悉事件發生在大陸，該公告已在當地社群上瘋傳，該隻小型秋田犬也因此爆紅，不少網友都認為公告上照片與本尊相當相似，之後飼主也果真認出自家寵物，成功把該「潦草」的狗狗帶回家。