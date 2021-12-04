賴清德呼籲鄉親支持林靜儀及公投投不同意票。（陳淑娥攝）

顏寬恒前往沙鹿玉皇殿，進入廟內祈求投入補選一切順利。（陳淑娥攝）

現場有許多支持者熱情歡迎副總統賴清德。（陳淑娥攝）

副總統賴清德4日南下台中宣講公投，下午陪同第二選區民進黨立委參選人林靜儀到沙鹿玉皇殿參香，不過，3點表定時間未到，只見國民黨參選人顏寬恒現身，進入廟內祈求保佑投入補選一切順利。隨行幕僚表示，今天是初一，各大廟宇有活動，顏寬恒在拜訪地方時，沿途也會進廟參拜，都是按照既定行程。

賴清德下午陪同林靜儀到沙鹿玉皇殿參香，因今天台中行程滿檔，導致原本預計下午3點的活動，晚了20分鐘才到達，現場有許多支持者熱情相挺。

不過，顏寬恒則在2點55分現身玉皇殿，他先到辦公室跟廟方人員打招呼，隨後進廟參拜玉皇上帝，祈求投入補選一切順利。由於顏寬恒的參拜行程未公開，但卻提早在賴清德等人之前抵達玉皇殿，對此，幕僚表示，今天是初一，各大廟宇有活動，顏寬恒在拜訪地方時，沿途經過會進廟參拜，都是按照既定行程。

賴清德致詞時指出，這是他第二次來沙鹿玉皇殿參香，林靜儀跟他一樣都是醫生，希望鄉親能將票投給她，讓她進立院為鄉親發聲；同時，也呼籲大家公投要投四個不同意，讓台灣更有力。