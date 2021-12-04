韓國國際文化研究院孫占芳教授視訊參加。(楊宗灝翻攝)

營業祕密戰略及經貿商機演講培訓首場4日登場。(楊宗灝翻攝)

營業祕密涉及智慧財產權及企業經營核心價值，近年來卻屢發生侵害糾紛，甚至有產業間諜出沒。由南科管理局、台南律師公會分會和台南應用科技大學主辦的「營業祕密戰略及經貿商機演講培訓」，首場4日登場，活動並與韓國國際文化研究院教授孫占芳連線視訊，交流分享心得。

規畫本次課程的中原大學教授陳櫻琴認為，營業祕密已成為高科技產業的核心技術，如何避免陷入法律陷阱，事前防犯格外重要。最高法院在台積電告梁孟松的民事判決中擲地有聲指出，台積電在晶圓代工執世界牛耳，梁孟松參與研發的數百項專利，對未來技術開發有影響，這就是《營業祕密法》所保護的核心。

智慧財產權專業的蕭富山律師指出，近日傳出聯電和美光全球大和解消息，和解、撤告是法律允許的制度，法院和檢察署通常能接受，但和解未必使訴訟程序終結，未必使犯罪行為消滅。營業祕密的爭訟，不管是刑事或民事，原告和被告雙方和解，雙方所爭執的營業祕密還是祕密，這些資料還是受營業祕密保護，法院不可能因雙方和解而公開全部內容的判決書。

系列活動第二場將於12月13日下午1點30分至4點30分舉行，有興趣的民眾可上網https：／／forms.gle／tdfGqGSPJVpbdbvc6報名。