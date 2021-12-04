南韓超人氣女團BLACKPINK成員Lisa在11月24日驚傳確診新冠肺炎，近期因為各大時尚活動，當空中飛人來回各國，傳出確診令粉絲都很擔憂，所屬經紀公司YG娛樂也證實「收到確診通知」；而Lisa在隔離休養10多天，今（4）日YG娛樂發聲明她已康復，本人也在IG曬辣照報平安，看起來氣色紅潤精神很好。

有「人間芭比」美名的Lisa近幾個月因音樂工作和時尚活動，經常得飛到歐美各國，沒想到11月24日爆出確診新冠肺炎，YG娛樂隨即也發聲明證實，在確診前一天BLACKPINK才有聚會，所幸另外3名成員經PCR檢測都是陰性；Lisa確診後都待在家中隔離，在經過10多天治療，已獲得保健所的康復判定。

Lisa今日在IG曬辣照報平安，粉絲們又被美暈。(圖/ 摘自Lisa IG)

YG娛樂今日發布聲明，表示Lisa已經康復，從今日上午12點解除隔離，身體已無大礙；Lisa本人也在IG曬照報平安，上身穿著黑色長版襯衫，下身搭配黑色喇叭褲，驚喜的是胸前居然只扣2個釦子，若隱若現加上合身剪裁展現S曲線，性感宣告亞洲第一美健康回歸。

粉絲們看到氣色紅潤的Lisa也終於放心，被她可愛又性感的一面美暈，「女神回來了」、「沒事就好，要健健康康的」、「等妳身體養好，等妳們的新作品」、「辛苦Lisa了，為了工作飛來飛去結果確診，好險已經康復」。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922