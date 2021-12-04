電影《瀑布》曾在水里溪取景拍攝。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

水里鄉祈安圓醮文化祭4日開幕，南投縣政府祕書長洪瑞智表示，日前在金馬獎獲得4項大獎的電影《瀑布》，曾經在水里溪取景，溪畔風光明媚，歡迎民眾到水里參與祈安圓醮文化活動時，體驗水里好風情。

水里鄉在2019年舉辦12年1次的大建醮，今年則是進行圓醮「做醮尾」，遵循正統道教科儀，興設總壇、東西南北柱醮壇；水里鄉辛丑年祈安圓醮文化祭開幕，同時結合在地小農、文創業者及並邀請書法老師現場揮毫，推出「水里圓醮文創小農市集」與抽獎。包括洪瑞智、行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧，縣議員陳淑惠及蕭志全都到場參與。

水里祈安圓醮主廟在永豐宮，前年大建醮期間，全鄉東西南北各方位也設置醮壇，普渡各路好兄弟，雖建醮期間都有進行各項祭祀科儀，但為防有不足之處，遵循建醮習俗，在建醮後的第3年，辦理祈安圓醮收尾，也稱為「做醮尾」，藉此讓建醮圓滿落幕，也祈求全鄉境內風調雨順、家戶平安。

水里鄉辛丑年祈安圓醮祭典委員會總理、縣議員蕭志全表示，今年圓醮規模，雖然比2019 年建醮排場小，但不減水里鄉親對於傳統祭典的熱情，特別在圓醮法會前，舉辦水里鄉辛丑年祈安圓醮文化祭，吸引民眾參與，帶動水里鄉觀光與產業發展。

洪瑞智表示，獲得金馬獎最佳女主角等4項大獎的電影《瀑布》，由縣府協助在水里溪取景，如今水里鄉舉辦圓醮活動，民眾參加祈安圓醮活動，可以順便欣賞水源來自日月潭的水里溪風光。