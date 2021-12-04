《瀑布》在第58屆金馬上獲得最佳影片、最佳女主角、最佳原著劇本、最佳原創電影音樂4項大獎，有了金馬獎的加持，隔天的票房成績較周六增加3倍，到昨（3日）為止，全台票房直逼3000萬，超越鍾孟宏導演上部作品《陽光普照》2617萬的紀錄，成為鍾孟宏導演目前作品中票房最高的1部電影。

原本已經排滿工作的2位女主角賈靜雯、王淨，為了感謝影迷熱情的支持，本周末特別排開原有工作，南下台中會見影迷，感謝所有人的支持，為了慶祝在金馬的收穫，更在禮拜天（5日）加碼「同拍會」，金馬影后賈靜雯及女兒王淨將在台中合體，與觀眾進行合影留念的活動，感謝粉絲一路以來的熱情支持。另外也將在7至9日舉辦3場金馬深度座談會，特別延長映後近1個小時QA的時間，邀請《瀑布》的幕後工作人員，深度分享電影創作的經驗，解構電影的每一個部分。

鍾孟宏導演甚至自告奮勇，請纓上陣擔任主持人，因為這群工作夥伴或是演員，都是他最熟悉，也最珍惜的，由他提問，更能問出許多秘辛。監製瞿友寧導演笑說，「會不會看到你的臉，大家都緊張的說不出話來。」隨後立即打圓場說，其實鍾導是冷面笑匠，從電影放映中中段情節，居然讓全場大笑不斷，就可期待下周的3場映後感恩深度座談，將有別以往，會看到導演與演員私下親切不為人知的一面。詳細活動資訊，請上電影《瀑布》官方粉專查詢。