宜蘭縣長林姿妙盛裝打扮，親自帶領著隊伍踩街遊行，宣告「2021冬戀蘭陽溫泉季」正式展開。（胡健森攝）

天氣越來越冷，加上新一波疫情的威脅，難免讓人心頭感到煩悶，宜蘭縣政府每年冬季的重頭戲活動「冬戀蘭陽溫泉季」在4日揭開序幕，透過勁歌熱舞及熱鬧的踩街活動炒熱今年溫泉季的氣氛，也希望透過暖呼呼的溫泉，在疫情籠罩下的寒冬帶給大家暖和又舒適的放鬆感。

在寒冷的冬天，讓全身浸泡在熱呼呼的溫泉中，聞著溫泉獨特的氣味，感受身上毛細孔全部打開的暢快，以及起身之後皮膚的滑溜感，真的是人生一大樂事。

感受這種暢快的最佳季節已經到了，宜蘭縣政府每年都會舉行的冬季蘭陽溫泉季4日下午正式登場，在主舞台開幕舞劇「神水傳說」精彩的演出後，將近50個團體所組成的踩街隊伍浩浩蕩蕩地在礁溪市區展開遊行，氣氛歡樂無比。

今年宜蘭縣政府不僅邀約大家到宜蘭泡好湯，另規畫了「歡樂小踩街」、「冬戀音樂晚會」、「溫泉美食美展」等一連串的活動，只要在美食旅展專區憑發票或收據，消費滿500元即可至服務台兌換紀念品，消費滿3000元還可抽獎，將五星級飯店住宿券、餐券、泡湯券等好禮帶回家。

「2021冬戀蘭陽溫泉季」也特別委請宜蘭縣觀光協會主辦「冬戀情人音樂會」，12月10日晚上7點在溫泉路、健康路口登場，安排「告五人樂團」、「G.O.F女團」、原住民創作鬼才「MATZKA」、神祕歌姬「壞特」等藝人及團體帶著大家一起熱情開唱。