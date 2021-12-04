運勢命理網站「運勢女王」分享，生肖屬豬、猴、龍、雞的人是2022年的大贏家，身邊有貴人幫助，賺錢變得輕鬆，經濟沒有煩惱，一整年都順風順水，過著令人羨慕的好日子。

▍第四名：生肖豬

屬豬人很善良，珍惜身邊的朋友，常常懷有感恩的心，願意主動幫助他人不求回報，因此擁有好人緣，遇到困難總有貴人出手相助，2022年運勢表現很不錯，事業運、財運都頗為順遂，有貴人指點財路，賺錢輕鬆，而且能好好存錢，手頭變得寬裕，生活輕鬆沒煩惱。

▍第三名：生肖猴

屬猴人頭腦聰明，生活態度樂觀，而且他們口才很好，在社交場合很受歡迎，在職場上可說是一帆風順，在2022年會更加順遂，表現比2021年還要優秀，事業發展更上一層樓，收入有機會提升，度過一整年順風順水的好日子。

▍第二名：生肖龍

屬龍人態度非常積極，做事追求完美，實力堅強，總是靠著自己的力量做出亮眼的成果，不會想要依賴他人，而且他們愛面子，抓到機會就會盡力表現，往往能遇到賞識他們的貴人，2022年屬龍人的財運特別旺，尤其創業者生意會出現大筆盈餘，前途一片光明。

▍第一名：生肖雞

屬雞人充滿自信，而且很有人格魅力，在追求進步的過程中總有貴人指點，他們在2021年事業不是那麼順遂，曾遭遇失誤，不過2022年開局就能跨過瓶頸，解決目前所遇到的問題，成為明年的大贏家，收入提升，事業風生水起，走向金字塔頂端，成為眾人羨慕的對象。