民進黨立委高嘉瑜在馥都飯店遭林秉樞施暴痛毆成傷，高嘉瑜指責飯店人員疑二度錯過解救她的時機。針對高嘉瑜在飯店內的三大時機為何沒人救，前男友馬文鈺今天(4日)開記者會表示，高嘉瑜親口跟他說，林秉樞跟馥都飯店有關係，他怒批馥都飯店說謊，是惡魔的幫兇。

馬文鈺今天表示，馥都飯店透露玄機，高嘉瑜親口跟他說，林秉樞跟馥都飯店有關係。馥都飯店是板橋的馥都建設蓋的，飯店並不是賺錢的主力，它是大建設公司，專蓋豪宅。林秉樞住在特別豪華的全景觀景窗房間，是有跟馥都溝通過，是有特別房價、有打折的。他跟老闆關係好能打折，質疑這就是為什麼馥都不救援的原因。

馬文鈺指出，馥都絕對不是無辜的，在這場意外中，沒有一個人是無辜的，沒有一個人是揭穿惡魔的。高嘉瑜說有三大時機︰第一點，把她的東西通通丟到走廊，林秉樞還去踩那些東西，服務員就在現場，林秉樞痛罵說不准幫忙。各位想想看，那麼大的財團會為了一個月區區幾萬元，受到這種超爛房客的恐嚇嗎？有可能嗎？

馬文鈺接著表示，第二個，高嘉瑜被打得超嚴重，買冰敷袋、買藥，一路這樣毆打她，服務員會不知道嗎？真的沒有發現嗎？第三個，馬文鈺質問馥都「你敢說沒房客投訴嗎？你敢說底下都沒人投訴半夜在打架而睡不著嗎？」馬文鈺怒轟「馥都飯店你說謊，你是惡魔的幫兇」。

馬文鈺說，高嘉瑜哪天很可憐，馥都飯店卻置之事外，說我們會改進服務態度。認真去想，馥都飯店會為了一個月區區幾萬塊，聽命林秉樞這種惡魔嗎？它是一個大建商，林秉樞也說他從來不住不認識的人開的飯店，馬文鈺不禁怒批「馥都飯店你是共犯！」

馬文鈺認為，檢警要搜索飯店房間時，進房間時，發現吳姓姊弟在幫忙收拾。請問林秉樞拘提的兩到三天，為什麼房間還開著？請馥都回答，為何還可以讓人家收拾滅證，或是把東西丟進去，他不知道；馥都真的需要解釋，飯店房間結帳後，還可以在兩三天之後屬於林秉樞的？還有在民法上有一個重大關鍵，開房間的人是誰？是林秉樞嗎？還是馥都？為什麼可以放吳姓姊弟去動林秉樞的東西嗎？有得到林秉樞的授權嗎？

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