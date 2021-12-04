2021邁入尾聲，「迎曙光、賞日出」是國人最常安排的新年行程，台北天文館特別製作了「2022年元旦曙光及日出地圖」，讓民眾掌握曙光、日出時刻，台灣本島平地第一道曙光在台東縣三仙台、時間為清晨6時34分，還有機會捕捉到難得的「綠光」。

天文館說，全台最早曙光出現在花蓮縣柏南山、清晨6時3分，日出時間6時28分；本島平地最早曙光在台東縣三仙台嶼，清晨6時10分，日出時間為6時34分；離島最早曙光落在蘭嶼紅頭山，清晨6時5分，日出則是6時29分。

天文館指出，其實在日出前與日落後瞬間，還有一種只出現1、2秒鐘的短暫大氣折射現象「綠光」。（台北天文館提供／楊亞璇台北傳真）

天文館表示，一般所指最早曙光是指「民用曙光」出現的時刻，此時太陽中心點在地平線下6度，地平線與地面景物已可清晰看見；而航海曙光與天文曙光則分別為太陽中心點在地平線下12、18度，天空與海洋分界隱約可辨，以及天空中6等星因曙光影響而消失的時刻。

天文館指出，曙光及日出時間除了因所在地經緯度而異，還會受到地理高度的影響；以台灣來說，海拔100公尺處所看到的日出時間大約比平地早1分半鐘，1000公尺則提早約6分半鐘，若是4000公尺的高山則足足提早11分半鐘。而在小區域內，每向東1公里，日出時間大約提早2.4秒，向南1公里則約提早1.1秒。

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2021年台灣本島最後的夕陽西落則出現在高雄西子灣，時間為17時26分，接著是金門烈嶼的17時30分，全國最晚日落在太平島，時間為18時12分。

天文館指出，其實在日出前與日落後瞬間，還有一種只出現一、兩秒鐘的短暫大氣折射現象「綠光」，從法國新浪潮導演侯麥名作「綠光」到孫燕姿膾炙人口的流行歌曲，都將這道一瞬即逝的奇異綠光比作人生的希望之光。