彰化埤頭鄉公所舉辦埤頭稻香鐵道自行車節上午登場，由埤頭鄉長杜懿彩（右五）、彰化縣長王惠美（左五）和縣議員劉淑芳（左四）等人鳴槍帶隊領騎。（謝瓊雲攝）

目前正值二期稻作成熟收割期間，埤頭鄉公所4日上午在埤頭鄉豐崙運動休閒公園舉辦埤頭稻香鐵道自行車節，由彰化縣長王惠美、埤頭鄉長杜懿彩等人，與縣議員劉淑芳等多位民代共同帶隊領騎出發，車隊隊伍在埤頭環鄉自行車道裡，徜徉舊台糖鐵道旁，飽覽農村田園風光。

稻香鐵道自行車節今年邁入第9年，受限疫情因素，今年只開放800個名額，不到1個半小時就額滿，報名很踴躍，完騎禮可抽最新iPhone13、掃地機器人等大獎，並享用社區媽媽製作的香噴噴美食。

王惠美表示，埤頭有很好的自然風光和觀光景點，如台灣穀堡稻米博物館、冰粽發明館，在地居民信仰中心合興宮，供奉有「炸彈媽祖」，還有舊濁水溪河道旁的木棉花道，相當值得一遊，讓大家體驗埤頭之美。

杜懿彩則指，埤頭稻香鐵道自行車節自2013年舉辦至今，今年首度因疫情因素，由10月延至年底辦理，800個名額開放報名很快就秒殺，今年騎單車活動安排精彩節目，摸彩抽大獎，並有社區媽媽烹煮的美食餐盒，希望帶動埤頭鄉休閒運動風氣，讓更多人感受在地風土人文，盡享埤頭美麗風情。

縣府城觀處表示，埤頭鄉是彰化的農業大鄉，有東螺溪流經，還美麗的綠色隧道，縣府近年年陸續投入上億元經費，整合埤頭鄉台糖舊鐵道，建立環鄉自行車休閒廊道，希望更多人看見埤頭的美麗光芒。