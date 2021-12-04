香港政府及中聯辦今合辦「國家憲法日」座談會，主題為憲法與「一國兩制」，行政長官林鄭月娥及中聯辦主任駱惠寧均致辭。駱惠寧表示，維護特別行政區憲制秩序，就須尊重及維護中國共產黨的領導地位；不承認憲法在香港特區的至高地位、不尊重中國共產黨領導，就是「忘了香港特別行政區是怎樣來的」，實際上就是否定「一國兩制」的憲制根基。

駱惠寧解釋，憲法是國家的根本法，在全國範圍內具有最高法律地位及最高法律效力，沒有憲法授權，便沒有香港特別行政區、香港《基本法》及「一國兩制」方針的具體化、法律化及制度化，以及香港回歸時的平穩過渡和政權順利交接，憲法和《基本法》共同構成特別行政區的憲制基礎。

駱惠寧又指，今年是中國共產黨成立100周年，共產黨作為中國及中國特色社會主義事業的領導核心力量，是歷史及人民的選擇，亦是憲法的明確規定。他認為「根深才能葉茂」，只有牢固樹立憲法意識，堅決捍衛憲法權威，「一國兩制」實踐才能保持正確方向。